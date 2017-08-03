中國財經

對於有消息指負責樂視控股手機業務的樂視移動，目前正進行財務清點，存在實施破產的可能。

就此，《21世紀經濟報道》引述樂視移動有關人士指破產傳聞不屬實，目前樂視非上市體系遭遇資金難題，但正在全力化解。樂視移動的戰略節奏放緩，正在進行整體調整，資產清點是正常的安排。

市場估計樂視移動欠款總額，有可能達到數十億元人民幣，其債主包括銀禧科技、明家聯合、碩貝德等內地上市公司。

目前眾多樂視移動的供應商仍聚集在樂視大廈，希望能夠通過多種方式取得應有的權益。