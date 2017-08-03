中國財經

台灣股市終止三連升，加權指數收報10469點，跌49點或0.47%，失守10500點。

台股今早低開55點，其後在窄幅水平上落，最低見10427點，收市跌49點。其中，食品股挫1.38%，造紙股亦跌1.01%。

分析人士表示，隔晚美國道指升穿22000點收市，創下新高，但台股今日則未受此提振，主要由於台股指數期貨早段重挫逾千點，因疑有交易員落錯單，加上科技股昨日飆升後今日回吐，拖累台股走低。

個股方面，重磅股聯發科挫3%，台積電跌1.16%，大立光亦跌1.04%，鴻海則升0.42%。