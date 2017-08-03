中國財經

國家開發銀行與騰訊(00700)簽署《「互聯網+」開發性金融戰略合作協議》，雙方將在「互聯網+」精准扶貧、互聯網金融創新、境內外信貸融資、科創企業培育、訊息科技應用等領域展開可持續的戰略合作。

根據戰略合作協議，騰訊將充分利用自身在雲計算、大數據、社交網絡、移動支付等方面的優勢，與國開行的資金、政策、經驗和組織協調等優勢相結合，以大數據整合為基礎，共同探索 「互聯網+精准扶貧」模式。

其中，騰訊將與國開行共同推進新型學生貸款合作，進一步彌補金融市場面向校園、面向大學生金融服務覆蓋不足的短板。雙方又將通過多種手段，共同推動「互聯網+」在金融領域的應用拓展與提升，包括通過互聯網技術創新成果的運用，共同探索互聯網金融產品與服務創新，更好滿足中小微企業、創新型企業和個人投融資需求；通過在境內外信貸融資、科創企業培育、訊息科技應用等方面的合作，實現雙方共同繁榮、共同發展，更好地服務國家「互聯網+」戰略。

此外，騰訊和國開行將結合在各自領域的金融實踐與經驗，通過頂層設計、平台搭建，在金融債、理財產品、同業存放及拆借、聯合貸款、資產證券化等方面展開合作，使金融產品更加符合「互聯網+」環境下各方用戶的需求。