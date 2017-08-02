中國保監會公布，上半年保險行業保費收入達2.31萬億元(人民幣‧下同)，按年增長23%。其中，產險和壽險保費收入分別按年增長13.9%和25.98%；賠付支出5758.5億元，按年增加9.94%。保險業總資產16.43萬億元，較年初增長8.7%。
此外，上半年保險資金運用餘額14.5萬億元，較年初增加8.3%。資金運用收益3717.34億元，按年增長26.23%。其中，債券收益989億元，按年增長6.27%；長期股權投資收益595.5億元，按年增長9.32%。
今日 11:35 中國財經
中國保監會公布，上半年保險行業保費收入達2.31萬億元(人民幣‧下同)，按年增長23%。其中，產險和壽險保費收入分別按年增長13.9%和25.98%；賠付支出5758.5億元，按年增加9.94%。保險業總資產16.43萬億元，較年初增長8.7%。
此外，上半年保險資金運用餘額14.5萬億元，較年初增加8.3%。資金運用收益3717.34億元，按年增長26.23%。其中，債券收益989億元，按年增長6.27%；長期股權投資收益595.5億元，按年增長9.32%。
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