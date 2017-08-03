中國財經

上證指數早段靠穩，現升1點，深成指升21點。

上證指數現報3286點，升1點或0.05%，最高見3293點，升8點或0.25%，成交1055.43億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10490點，升21點或0.2%，高見10493點，升23點或0.23%，成交1248.17億元。

滬深300指數報3752點，跌7點或0.21%；創業板指數報1749點，升24點或1.43%。

各板塊普遍走高，半新股升逾2%；水泥、石油股升逾1%；有色金屬、鋼鐵、煤炭、房地產、化工、電力股靠穩；金融股偏軟。