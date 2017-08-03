中國財經

安邦、萬達、海航等大舉海外併購的「明星企業」，近日再傳出遭到內地限制融資。中國近期也多次強調要遏止非理性對外投資。據外電引述消息稱，此可能與中央曾研究日本泡沫爆破的經驗，以確保中國不會重複日本當年的錯誤。

外電引述消息透露，國家主席習近平的經濟顧問、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴今年較早時領導專家編製一份研究報告，主題是中國如何避免重蹈日本1990年代、資產泡沫爆破後，經濟至今仍然近乎停滯的覆轍。

該研究報告警告稱，中國面臨重演日本在1980年代經濟持續兩位數增長，並發展成為製造業大國後所犯錯誤的風險。報告以日本公司早年大舉收購美國電影公司和商業大樓等為例，說明當企業手握本幣滙率優勢並能利用國內大幅升值的土地為抵押獲取低廉融資之時，有哪些潛在的風險。

結論是有必要遏止國內大型民企到海外併購的行為，報告並提出多項政策建議，包括制訂新的全國性法律，規管海外投資，例如要求有關項目，需經商務部、發改委和外滙管理局審批。同時加強審查海外投資的長期效益，特別是資產回報率，確保不會爆發風險。最後是確保中國企業，在引入高增值行業的職位前，不會將製造業職位移往海外。

分析指出，在短期內限制系統性金融壓力方面，降槓桿是嚴肅認真的。但中國決策者是否真的做好準備面對金融體系未來增速大幅放慢所帶來的長期經濟影響，仍不是很明朗。