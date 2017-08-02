中國財經

中國社科院財經戰略研究院院長何德旭表示，長遠來看，面對美國聯儲局9月份的加息，以及2018年的潛在加息，中國人民銀行仍有跟進壓力，且宜早不宜遲，因明年中國經濟依然面臨較大的下行壓力。

人行旗下《金融時報》引述何德旭的文章指出，歐美主要經濟體央行開始貨幣政策正常化進程，其國債孳息率紛紛上升，對中國利率形成上行壓力，中性偏緊的貨幣政策可能還需要持續一段時間。如果來自歐美的外部政策壓力有所紓緩，貨幣政策可逐步從中性偏緊向中性回歸。

他指出，今年乃至明年，中國應努力保持貨幣政策中性，通過宏觀審慎措施控制信貸增速和金融風險，經濟下行壓力大時，則通過積極財政政策來維持一定的經濟增速。相對應的貨幣和信用組合為「緊信用」、適時的「穩貨幣」、必要時的「寬財政」。

對於金融去槓桿中金融風險和經濟風險的平衡與把握，何德旭認為，在金融去槓桿中應有兩個底線思維，一是金融波動不產生外溢效應，不能由於資產價格的超預期向下波動產生金融向經濟的明顯外溢效應，不能由於明顯的資產價格渠道對經濟產生明顯收縮壓力。資產價格超預期向下波動，應階段性改變金融監管的力度，但不改變整個方向。

二是不引發「債務─通縮」風險。他稱，房價調整、房地產投資對經濟產生負向拖累是目前金融、經濟的重要風險源，應警惕其在金融經濟周期下半場觸發金融加速器，並由此帶來「債務─通縮」風險，加大中長期經濟下行壓力。