中國財經

過去一年中，同業賬戶的管理薄弱導致銀行體系爆發多次風險，財新網報道，人民銀行於2016年9月至2017年1月，開展2016年同業賬戶專項檢查，於今年7月中旬通報檢查情況。

人行在通報文件中點出40家機構存在違規情況。其中，農業銀行(01288)、民生銀行(01988)、建設銀行(00939)、中國銀行(03988)、招商銀行(03968)和平安銀行涉及違規分支機構較多，需要全面整改。恒豐銀行、南京銀行、中國銀行上海分行等銀行涉及違規問題較多，甚至違規程度較高。

此次央行的檢查重點覆蓋同業賬戶的開立管理、專項管理制度、日常管理三方面21項要求；共檢查同業賬戶約6.03萬戶，其中，結算性同業賬戶約3.04萬戶，涉及銀行包括分支機搆2664家；投融資性同業賬戶2.99萬戶，涉及銀行2310家。

人行指出，地方性銀行違規程度相對較高，尤其是地方性商業銀行、村鎮銀行、農村信用社等，風險意識較低。其中，涉及投融資性同業賬戶、結算性同業賬戶違規銀行中，地方性銀行違規問題分別佔41.2%和43%。

針對不同的違規情況，人行分別提出整改要求和行政處罰，多數銀行的整改期為3個月至6個月，整改完成前，不得正常辦理同業賬戶相關業務。