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今日 15:35 中國財經

滬指續收三個半月高 兩月累升5%

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內地股市在7月最後一個交易日走高，上證指數連升4日，續創3個半月高。兩市成交較上日增加逾17%至5405億元(人民幣‧下同)。

總結本月，滬指升2.52%，創5個月最大單月漲幅；連升兩個月，累升5%。

上證指數今早低開不足1點後靠穩，其後升幅擴大，最高見3276點，升23點或0.73%，收市報3273點，升19點或0.61%，最多跌2點或0.06%，低見3251點，成交2535.26億元。

深成指亦反覆造好，收市報10505點，升67點或0.64%，最高見10517點，升79點或0.76%；最低見10418點，跌19點或0.18%，成交2869.7億元。

深成指7月累跌0.23%。

滬深300指數報3737點，升15點或0.43%；創業板指數報1736點，升2點或0.13%。

分析師表示，今日大市在周期股帶動下繼續走強，煤炭、有色金屬板塊經過上周短暫調整後，近兩日在宏觀經濟穩定、期貨價格再度上揚支撐下捲土重來，料滬指後市有望衝擊3300點關口。

各板塊普遍走強，有色金屬、煤炭股漲逾4%；次新股、鋼鐵股升逾3%；水泥、化工、石油股升1%；金融、房地產股亦靠穩；飛機製造股則跌逾1%；電力股亦偏軟。

國家統計局今早公布，中國7月製造業採購經理指數(PMI)回落至51.4，較上月的51.7，回落0.3個百分點，略遜於市場預期的51.6。

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