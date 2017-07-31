中國財經

騰訊財經引述消息稱，中國證監會對於併購重組政策又有新的窗口指導。其中要求，併購重組時所做的業績承諾不可變更，不可調整，並嚴控通過股東大會對已完成的併購重組約定的業績承諾進行調整。

證監會又要求，對於規避重組上市，要嚴格監管。

報道指，這個要求是上周監管層舉辦的保薦人代表培訓會上透露出來。此次窗口指導的核心在於鼓勵上市公司進行促進行業整合和產業升級的產業併購重組，遏制跟風式和盲目跨界重組，進一步遏制借助併購重組、非公開發行進行的套利行為。