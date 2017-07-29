中國財經

商務部部長鍾山於《人民日報》撰文稱，金磚國家步入第二個「黃金十年」，合作機遇和挑戰並存，世界經濟出現向好勢頭，積極跡象增多，金磚國家發展外部環境改善，同時，世界經濟深層次問題尚未解決，貿易和投資保護主義抬頭，未來發展仍面臨諸多不穩定不確定因素。

他表示，金磚國家作為新興市場國家和發展中國家的領頭羊，有責任有信心有能力，抓住機遇，應對挑戰，繼往開來，規劃新的經貿合作發展藍圖。

他稱，新藍圖是金磚國家發展更緊密、更全面、更牢固的經貿夥伴關係，繼續為世界貿易和投資增長注入新動力；發揮各自比較優勢，在貿易投資領域探索建立一體化大市場，打造金磚國家利益共同體；加強南南合作，對接「一帶一路」建設，讓更多國家搭上金磚國家發展快車；增互信、凝聚共識，完善全球經濟治理，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠和均衡方向發展。

鍾山指出，中方將攜手其他金磚國家成員，全面深化經貿合作，制訂服務貿易合作路線圖，完善電子商務合作機制，提升金磚國家貿易便利化和互聯互通水平。繼續推動投資便利化進程，增進投資政策透明度，加強投資便利化政策協調；反對貿易保護主義，繼續支持世貿組織和其他國際組織在監督保護主義動向方面發揮重要作用等。