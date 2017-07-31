中國財經

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，中國7月製造業採購經理指數(PMI)按月下調0.3個百分點，與上半年均值基本持平，今年以來指數於51至52以內徘徊，走勢整體平穩。

國家統計局今早公布，7月製造業PMI回落至51.4，較上月的51.7，回落0.3個百分點，略遜於市場預期的51.6。

趙慶河表示，受到近期全國大範圍持續天氣酷熱、部分地區受暴雨影響，加上一些企業例行設備檢修，令製造業生產活動有所放緩，生產指數和新訂單指數跌至53.5和52.8，分別按月回落0.9和0.3，但回落幅度明顯收窄，供需關係有改善。

他指出，期內進出口保持擴張趨勢，但升幅收窄。新出口訂單指數按月回落1.1個百分點至50.9；進口指數則回落0.1個百分點至51.1，均連續位於擴張區間，但仍是今年以來第二高。

此外，企業繼續加大採購力度，價格指數雙雙上升。採購量指數按月升0.2個百分點至52.7，亦是今年以來第二高；主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為57.9和52.7，分別按月升7.5和3.6個百分點，出廠價格指數重回臨界點之上。

另外，7月非製造業商務活動指數54.5，按月回落0.4個百分點。趙慶河表示，服務業運行總體平穩。商務活動指數為53.1，雖然按月回落0.7，但仍較去年同期高出0.5。