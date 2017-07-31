中國財經

內地製造業活動擴張步伐放緩，表現略遜預期，國家統計局公布，中國7月製造業採購經理指數(PMI)回落至51.4，較上月的51.7，回落0.3個百分點，略遜於市場預期的51.6。

分企業規模看，大型企業PMI升至52.9，比上月升0.2個百分點，連續兩個月回升；中型企業PMI回落至49.6，比上月下降0.9個百分點，落至臨界點以下；小型企業PMI回落至48.9，比上月下降1.2個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數回落至53.5，比上月回落0.9個百分點，但仍位於擴張區間，表明製造業生產增速有所減緩。

新訂單指數回落至52.8，比上月回落0.3個百分點，繼續位於臨界點之上，表明製造業市場需求擴張略有放緩。

原材料庫存指數回落至48.5，比上月下降0.1個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量持續下降。

從業人員指數升至49.2，比上月回升0.2個百分點，低於臨界點，表明製造業企業用工量降幅有所收窄。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，7月份PMI指數小幅回落，但繼續保持在擴張區間，表明中國經濟繼續保持平穩增長態勢。新訂單、新出口訂單指數回落，顯示未來出口增速可能回調，但國內外市場需求總體平穩。綜合研判，經濟仍在築底企穩期間，但增長的穩定性趨向提高。