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北京三元食品與復星集團宣布，與Montagu IV FPCI等簽署一系列交易文件，收購Brassica TopCo S.A.及PPN Management SAS的100%股權。目標公司均為法國及意大利領先植物食品製造商St-Hubert SAS的控股股東。

法國St-Hubert公司成立於1904年，目前年銷售量超過3.5萬噸，是法國家喻戶曉的領先健康食品品牌，產品包括植物型塗抹醬系列、植物酸奶、植物飲料、甜品等，在法國及意大利市場均處於領先地位。

三元表示，St-Hubert公司產品定位高端、有機、健康，產品線方面與三元具有互補協同效應，在保持其原有銷售網絡的基礎上，三元可將其產品返銷國內，擴寬進口產品種類。

復星集團董事長郭廣昌表示，與三元一起參與此次併購，是復星和三元對國家供給側結構性改革的積極響應。

St-Hubert行政總裁(CEO)Patrick Cahuzac稱，未來在三元和復星的幫助下，將繼續鞏固在法國和意大利市場的領先地位，同時加快國際拓展步伐，尤其是開拓擁有龐大增長潛力的中國市場。

據悉，此次計劃併購還需提呈St-Hubert勞資委員會諮詢，並獲得相關反壟斷和監管部門的審批。