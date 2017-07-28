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今日 12:06 中國財經

內地次季末城鎮登記失業率降至3.95%

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中國人社部政策研究司副司長盧愛紅表示，今年上半年城鎮新增就業735萬人，按年增加18萬人。6月底城鎮登記失業率3.95%，按季下跌0.02個百分點，按年跌0.1個百分點。

盧愛紅稱，就業形勢保持總體穩定，城鄉就業人員增長、城鎮新增就業數據都表現出穩中向好的發展態勢。

他指出，5年間，城鎮新增就業人數年均逾1300萬人，累計新增就業超過6500萬人。城鎮登記失業率保持在4.1%以下的較低水平，去年底為4.02%，是2008年金融危機以來的新低。

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