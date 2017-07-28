中國財經

內地股市開市走軟，上證指數低開9點。

上證指數開市報3240點，跌9點或0.3%；現報3235點，跌14點或0.44%。

深成指開市報10381點，跌13點或0.13%；現報10377點，跌17點或0.17%。

滬深300指數開市報3703點，跌8點或0.23%；創業板指數開市報1740點，跌1點或0.09%。

各板塊普遍向下，水泥股跌1%；有色金屬、化工、煤炭、金融、房地產、石油、鋼鐵、電力股偏軟；次新股則升1%；陶瓷股亦靠穩。