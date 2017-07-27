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中國互聯網企業百度公布，已與PayPal達成戰略協議，以吸引海外商戶。

百度發表聲明稱，基於戰略協議，百度支付平台─百度錢包，將在全球範圍內被大約1700萬個PayPal商戶接受。該公司高級副總裁朱光稱，與PayPal在技術及產品創新上進行合作，將可提供百度用戶獲得終極跨國消費體驗。

基於新協議，PayPal將與百度的財務服務部門共同努力，瞄準中國消費者與中國以外的線上業務的跨國支付。

百度錢包目前大約有一億名用戶，落後於騰訊的微信和螞蟻金服的支付寶。