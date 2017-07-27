中國財經

中國證監會辦公廳副主任李鋼表示，有些市場觀點將直接融資與IPO(首次公開發行)劃上等號，這是一種誤解，直接融資包括股權融資、債權融資，而股權融資中包括IPO和再融資等。

日前召開的全國金融工作會議強調，要把發展直接融資放在重要位置，形成融資功能完備、基礎制度札實、市場監管有效、投資者合法權益得到有效保護的多層次資本市場體系。隨後召開的全國證券期貨監管系統年中監管工作座談會提出，下一步證監會將切實加大發行質量審核力度，保持IPO的常態化。

李鋼接受央視訪問時表示，今次金融工作會議對資本市場發展的表述最重，其背景是在全球尋找新的經濟增長點、中國進入經濟轉型升級關鍵時期，中國經濟增長所需金融服務存在不匹配的問題。他稱，經濟強則金融強，經濟穩則金融穩，經濟得到很好發展金融才有堅實基礎，而服務實體經濟是金融業的天職。

上海證交所總經理黃紅元亦指出，過去一段時間上交所對上市公司非理性再融資作出限制，同時規範大股東減持，今年6月以來，大股東日均減持的規模按年減少40%至50%，都為IPO騰出空間。

中信建投證券(06066)董事長王常青提到，今年上半年，國內上市公司股權融資規模超過8000億元(人民幣‧下同)，其中IPO只佔1100億元左右。他認為，IPO常態化後，從發行節奏和規模看，每批次發行公司數量、募資規模是適當的，希望在今後一段時期能保持穩定。

近期，中國證監會每周下發約9家企業的IPO批文，合計融資額在50億元左右。