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今日 17:41 中國財經

中國傳續發六千億特別國債 用作中投資本金

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外電引述知情人士透露，中國財政部與人民銀行已基本就續發特別國債達成一致，計劃全額續發即將於8月底到期的6000億元人民幣特別國債，具體發行工作預計於8月中下旬展開。

知情人士表示，計劃於8月中下旬續發的特別國債將重新定價，價格將由財政部與購買機構協商，惟具體方案仍在商討中。

中國2007年批准財政部發行1.55萬億元人民幣特別國債，用於購買人民銀行約2000億美元外滙儲備，作為成立主權基金中投公司的資本金。

人民銀行對此不予置評；財政部未予置評。

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