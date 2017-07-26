中國財經

上海市市長應勇在上海市十四屆人大常委會會議上表示，上海嚴控高房價和高地價、減少經濟增長和財政收入對房地產業的依賴皆不是權宜之計，必須加強房地產市場調控不動搖及不放鬆。

新華社引述應勇指出，今年上海進一步加強房地產市場調控，調控效果逐步顯現，但控制高房價、高地價的壓力仍然很大。

他強調，要加強房地產市場監管，繼續加大對房地產中介的整治力度，加強對房地產開發、銷售的監管，督促開發企業嚴格按合同約定開工、竣工，堅決查處炒作房價、變相漲價等行為。