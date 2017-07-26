中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10419點，跌44點或0.42%。

台股今早高開14點後，早段由升轉跌，尾段跌幅擴大，最低見10416點，收市跌44點。其中，紡織股跌0.79%，營建股跌0.54%。

分析人士表示，隔晚美國股市造好，其中標準普爾500指數與納斯特綜合指數創下紀錄新高，刺激台股今日高開，惟大市在10500點承壓，加上投資者關注聯儲局議息結果，入市態度趨審慎，拖累台股收跌。

個股方面，重磅股大立光挫1.88%，鴻海跌1.28%，聯發科則漲1.17%。