中國財經

國務院辦公廳印發《中央企業公司制改制工作實施方案》通知稱，今年底前，國有資產監督管理委員會監管的中央企業(不含中央金融、文化企業)全部改制為有限責任公司或股份有限公司，加快形成有效制衡的公司法人治理結構和靈活高效的市場化經營機制。

方案要求，改制過程中要防止國有資產流失，要完善金融支持政策，落實金融債權；加強對改制全流程的監管，堅持公開透明，嚴禁暗箱操作和利益輸送。

在審批程序方面，中央企業集團層面改制為國有獨資公司，由國務院授權履行出資人職責的機構批准；改制為股權多元化企業，由履行出資人職責的機構按程序報國務院同意後批准。中央企業所屬子企業的改制，除另有規定外，按照企業內部有關規定履行審批程序。

在確定註冊資本方面，改制為國有獨資公司或國有及國有控股企業全資子公司，可以上一年度經審計的淨資產值作為工商變更登記時確定註冊資本的依據，待公司章程規定的出資認繳期限屆滿前進行資產評估；改制為股權多元化企業，要按照有關規定履行清產核資、財務審計、資產評估、進場交易等各項程序，並以資產評估值作為認繳出資的依據。

在政策支持方面，經省級以上人民政府批准實行授權經營或具有國家授權投資機構資格的企業，其原有劃撥土地可採取國家作價出資(入股)或授權經營方式處置；全民所有制企業改制為國有獨資公司或國有及國有控股企業全資子公司，其原有劃撥土地可按照有關規定保留劃撥土地性質。

同時，公司制改制企業按規定享受改制涉及的資產評估增值、土地變更登記和國有資產無償劃轉等方面稅收優惠政策。