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人行旗下媒體《金融時報》指出，貨幣政策不適宜進一步收緊。

報道刊登交通銀行首席經濟學家連平的文章指出，鑑於流動性明顯已經收緊、貨幣市場利率上升，以及銀行貸款利率亦已經開始上升，貨幣政策不適宜進一步收緊。而重心可能需要更關注穩定下半年經濟增長，有需要開始逆向操作，實施積極及時地適度對沖，緩和資金成本上升對經濟的壓力。

文章又稱，從長遠來看，應堅持滙率市場化改革方向，逐步加大市場決定滙率的力度，進一步增強彈性，擴大浮動區間，有序完善以市場供求為基礎、雙向浮動、有彈性的滙率運行機制。