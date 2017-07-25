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國際貨幣基金(IMF)總裁拉加德(Christine Lagarde)表示，倘若中國內地和其他重要新興市場的增長趨勢持續，10年後，IMF總部可能會遷往北京。

拉加德周一在美國華盛頓出席活動時表示，隨着各大新興市場進一步增長和更具影響力，IMF必須將這些新興經濟體的代表性擴大；同時，組織的規章表明，總部必須設在經濟規模最大的會員國境內，因此搬遷總部是一件可能的事。

國際貨幣基金組織自1945年成立以來，總部一直設在華盛頓。而美國在組織佔的投票權份額最高，有16.5%，同時保留否決權。