中國財經

大舉海外併購的「明星企業」海航集團據報遭內地打壓，最少4家銀行停止或減少貸款。海航首席執行官譚向東否認面臨銀行及監管機構的壓力。

譚向東接受路透訪問時強調，與包括摩根大通、瑞銀和摩根士丹利在內的主要華爾街銀行關係穩固，有關部分銀行正縮減對海航信貸的報道不正確。他舉例稱，摩根士丹利於3周前才給予3億美元無擔保貸款。

不過，他確認美銀美林已經停止業務往來，但指這是唯一一間停止與海航固定合作的銀行，且雙方關係其實並不密切。

對於中國銀監會上月要求各銀行排查貸款風險，譚向東指，這是例行工作，由超過10年前已開始，相信不會對公司業務造成重大障礙。他稱，與內地當局接觸後，感覺對方是滿意，強調海航遵守法規，沒有東西需要隱瞞，現時業務一切如常、狀況良好。

海航昨晚發公開信，罕有詳細披露股權結構，其中分別設立在境內外的慈航基金會及Cihang Foundation目前擁有集團50%以上股份，12個自然人股東持股47.5%。

據悉，12名自然人股東都是海航創始人及高層管理人員，當中海航集團董事局主席陳峰、海航集團董事長王健分別持股14.98%，是最大自然人股東。

公開信中重申，基於所有股東的個人承諾，在離職或離世時會向基金會捐贈所有股份，基金會在海航集團的持股比例會繼續增加，最終海航集團會由慈善機構持有。