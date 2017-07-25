中國財經

上證指數低開1點後靠穩。

上證指數開市報3249點，跌1點或0.04%；現報3253點，升3點或0.1%。

深成指開市報10398點，跌5點或0.06%；現報10408點，升4點或0.04%。

滬深300指數開市報3742點，跌不足1點或0.02%；現報3748點，升4點或0.13%。

創業板指數開市報1686點，升不足1點或0.01%；現報1688點，升2點或0.15%。

各板塊個別發展，化工、有色金屬、房地產、水泥、鋼鐵、石油股偏軟；次新股則升1%；金融、煤炭、電力股亦靠穩。