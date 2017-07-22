中國財經

前社科院金融研究所研究員易憲容在微博發表文章再談內地樓市，他表示，樓價持續緩慢上漲，以此來打造房地產市場銷售的繁榮及中國GDP快速增長，這正是政府所要看到的。

他指出，對政府而言，中國房產市場最為理想的狀態，是既不能讓樓價瘋狂上漲，也不能夠讓樓價下跌，要讓樓價持續緩慢上漲。他解釋，樓價瘋狂上漲很快就會把房產市場泡沫擠破，把房產市場及中國經濟的風險完全暴露出來；樓價下跌則會把住房投機炒作者完全擠出市場。

住房投機炒作退出市場，不僅會導致住房銷售全面下跌，會導致與房地產相關聯的行業及產業銷售萎縮，從而影響GDP的增長，並進一步引發更多的住房投機炒作者退出，並由此引發對房產市場及經濟一系列的負面連鎖反應，這種情況是政府不願意看到。

所以，對於當前房產市場，一線城市樓價瘋狂上漲受到遏制，但也沒有下跌，二線三四線城市的樓價還在上漲，及住房投機炒作者還在不斷地湧入三四線城市的房地產，並由此讓這些城市樓價還在推動上漲，以此來打造全國房地產市場的繁榮，這正是政府所要看到。

不過，易憲容指出，無論樓價上漲的幅度有多大，只要還在持續上漲，國內房產市場的繁榮也會持續，但是這個以住房投機炒作為主導的房產市場，可能會與「房子是用來住的，而不是用來炒作的」的定位會愈來愈遠，巨大的房產市場泡沫也會由一二線城市擴展到三四線城市。

他表示，如果這樣，儘管短期內仍然會打造中國房產市場的繁榮，房產市場的銷售增長還繼續，但政府又在弱化自己的威信，同時中國房產市場及中國經濟所面臨的風險可能會更高，而這與全國金融工作會議的精神也會南轅北轍。