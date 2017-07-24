中國財經

前國家外滙管理局國際收支司司長、中國金融四十人論壇高級研究員管濤表示，鑑於國內外仍存在許多不確定、不穩定因素，現時斷言人民幣滙率轉勢為時尚早，預計下半年人民幣滙率將繼續呈現雙向波動。

人民銀行旗下《金融時報》引述管濤列舉支持人民幣滙率的八大方面積極因素。包括一是國內經濟繼續平穩運行，有利穩定市場信心；二是貨幣政策穩健中性和金融監管加強，貨幣寬鬆進入尾聲，有利幣值穩定；三是北向「債券通」啟動、A股加入MSCI推進，國內對外金融開放程度進一步提高，有助吸引資本流入。

四是前期人民幣雙邊和多邊滙率已有一定調整，加上負債端恢復資本流入，資產端配置需求有所釋放且相關監管加強，總體資本流出壓力也得到較大程度的消耗；五是隨着人民幣滙率穩定的政策市場可信度提高，下半年企業結滙意願有望進一步增強；六是引入「逆周期因數」有助未雨綢繆，更好應對美元走強可能對人民幣滙率穩定帶來的衝擊，為人民幣滙率政策增信。

七是特朗普效應有可能被進一步證偽，美國聯儲局貨幣政策調整的溢出效應逐漸遞減，主要經濟體經濟走勢和貨幣政策分化進一步收斂，美元強勢可能暫告段落；八是即使全球流動性可能進入拐點，但外需復甦有助於中國避免內外部緊縮雙碰頭的最壞局面。

但他同時舉出人民幣穩定面臨的5項挑戰，包括一是國內經濟企穩的基礎尚不穩固；二是若美國新政府的增長和就業政策能夠兌現，將導致再通脹和聯儲局加息提速乃至縮表，推動美元走強；三是美股未來走勢、歐洲政治選舉和主權債務危機處置，以及地緣政治衝突等避險因素或推動美元走強。

四是未來中美貿易摩擦加劇的可能性仍不能被低估；五是跨境資本流動管理是目前滙率維穩的重要政策工具，但面對實施成本且難度愈來愈大的問題。