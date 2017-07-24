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法國奢侈品巨擘LVMH集團旗下品牌路易威登(Louis Vuitton)表示，將在中國推出電子商務網站，抓住迅速發展的網購市場商機。

路易威登表示，其中國電商網站將出售皮革製品、小型皮革製品、鞋履、配飾、腕錶、珠寶、行李箱和香水系列。

聲明稱，網購可通過銀聯、支付寶和微信支付。

路易威登網站將支持在12個城市配送，包括北京、上海、重慶、成都、廣州、深圳、杭州、南京、瀋陽、大連、哈爾濱、武漢，其後將會加入更多城市。

路易威登自2005年在法國推出首個網站以來進入的第11個電商市場。