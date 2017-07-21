訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:47 中國財經

郭廣昌評中證監查處復星謠言事件:謠言止於智者

據《新浪財經》報道，日前，同花順網路因發布「復星集團董事長郭廣昌失聯」之舊訊息，嚴重誤導市場投資者，擾亂了證券市場秩序，被中國證監會處罰。新浪財經獲取到一份郭廣昌在海外發給內部管理層的思考，稱謠言止於智者，感謝證監會和其他有關部門。

郭廣昌表示，現在有很多人願意造謠，大多應與利益緊緊相關，而且看起來造謠的收益很高，但成本又極低。

他說，每個受害者都要用法律的手段來保護自己，包括復星和廣大的中小股東們。一定要讓造謠者受到應有的法律懲罰、讓他們付出更多的代價。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。