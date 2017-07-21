中國財經

據《新浪財經》報道，日前，同花順網路因發布「復星集團董事長郭廣昌失聯」之舊訊息，嚴重誤導市場投資者，擾亂了證券市場秩序，被中國證監會處罰。新浪財經獲取到一份郭廣昌在海外發給內部管理層的思考，稱謠言止於智者，感謝證監會和其他有關部門。

郭廣昌表示，現在有很多人願意造謠，大多應與利益緊緊相關，而且看起來造謠的收益很高，但成本又極低。

他說，每個受害者都要用法律的手段來保護自己，包括復星和廣大的中小股東們。一定要讓造謠者受到應有的法律懲罰、讓他們付出更多的代價。