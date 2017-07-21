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今日 13:03 中國財經

內蒙古上半年動力煤價格漲59.2%

內蒙古自治區發改委價格監測中心消息指出，內蒙古動力煤價格今年上半年高位窄幅波動，平均坑口價為每噸202.38元(人民幣‧下同)，按年上漲59.2%。

今年上半年，內蒙古煤炭價格先漲後降，1月至4月受下游需求較好、港口庫存偏低等因素影響，煤價在去年底高位繼續小幅上漲，今年5、6月淡季因素疊加產量增加價格小幅回落。截至6月，內蒙古動力煤平均坑口價格為每噸196.2，較年初下降1.48%。

同期，內蒙古電煤購進價格持續上行，均價為每噸207.74元，按年上漲60.44%。

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