中國財經

在中國貨幣史上，唐代可以稱為一個「錢帛兼行時期」。錢即是銅錢，帛則是絲織物的總稱，實際上是一種以實物貨幣和金屬貨幣兼而行之的多元貨幣系統。在那個時期，絹帛成了「貨幣商品」，和銅錢同時流通。清初學者黃宗羲就說過：「唐時，民間用布帛處多，用錢處少。」日本學者加藤繁指出：唐時的絹帛常被用作賄賂、物價表示、放債、蓄藏、納稅、進獻、軍費、賞賜等，是當時的一種貨幣。

回看中國的貨幣發展，秦始皇統一中國後，取消了原來六國流通的貨幣，代之以全國統一的銅錢秦半兩。這種銅錢為圓形，中部有方孔。這一圓形方孔的式樣直到20世紀初的中國仍在使用。漢朝武帝時由中央政府鑄五銖錢，這是中國歷史上數量最多，流通最久的貨幣。兩晉南北朝時主要沿用漢魏舊錢，兼用穀帛等實物交易。

李淵決心改革幣制

唐朝時，開國君主李淵決心改革幣制，一改歷代以「 銖 」「兩」為錢名的貨幣制度，鑄行成為「通寶」的錢幣，鑄造銅錢「開元通寶」，十錢一兩，廢五銖古錢。開元通寶是唐朝三百年的主要鑄幣，另外還鑄有乾封重寶、乾元重寶等。自唐朝起，錢幣不再以重量為名稱，而改稱通寶、元寶或X寶，直至 1916年袁世凱的洪憲通寶為止。而從唐代開始，中國的衡法兩以下不再以銖為計算單位，而是改用兩、錢、分、厘的十進位法，其中一錢為3.73克，即指開元通寶一枚錢的重量。

鼓勵以物易物

唐高宗初年時，所鑄的開元通寶錢數量不多，直到唐太宗貞觀初年時，交易時仍有用布帛的。唐政府害怕出現那種隋朝時的通貨膨脹，市場上雖然需要錢幣，但卻小心謹慎，不肯增加發行，反而還鼓勵以物易物。

唐代以绢帛代貨幣的原因是什麼呢？學者李埏提出，儘管唐代的經濟水平有了很大的提高，但社會分工仍不夠發展，商品種類仍很有限；在許多場合，交換仍可以直接使用絹帛作為流通手段，而不必借助於銅錢。農民不時遇到一二商販進入農村，既得向他購買，同時也只能向他售賣。反過來，商販為了回貨，在向農民售賣的同時，也必須買。雙方既同時同地互為買主或賣主，那麼還要銅錢作何用呢？假若農民左手向商販賣得銅錢，右手又要用那銅錢向那商販購買，豈不是多此一舉嗎？在這種情況，只需要銅錢作為價值尺度在觀念上存在，不必把它當作流通手段讓它實體地出現。

明確規定用於交易的紡織品

絹帛在唐朝和銅錢具有同等的貨幣職能，可以用作價值尺度、交換流通手段、支付手段和貯藏手段等。這也看到，唐代紡織業非常發達，紡織品的市場空前擴大，絹帛也成了唐朝對各族各國進行交換的強有力的手段。唐政府與突厥、回鶻等的交易以及對他們的贈與就主要是用絹帛來支付。不過，錢帛兼行並不代表什麼樣的布都可以用來購物。一個人到市場， 並不是立刻瀟灑地將身上穿著的絹帛衣服脫下來就能當作貨幣買東西。如果是這樣， 在市場上很多人都在脫衣服， 甚至變得赤身裸體了。唐代法律明確規定了用於交易的紡織品在長度和質量上的標準：若「絹匹不充四十尺，布端不滿五十尺，幅寬不滿一尺八寸而賣」，則買家要被打八十大板。紡織品要達到規定的長寬，質量也要說得過去，才能用於交易。

問題逐漸暴露

唐代初年社會剛剛經歷完改朝換代大混戰，社會經濟以自然經濟為主，商品經濟處於復甦階段。在這種情況下，錢帛兼行的貨幣制度較好地適應了小額商品交易的需要。但隨着後來商品經濟的繼續發展，錢帛兼行的貨幣制度逐漸暴露出問題。首先絹帛作為貨幣因體大物重、不便分割、難於運輸儲藏等缺點開始不受市場歡迎，絹帛作為貨幣的職能趨於衰退，商品交易趨向喜歡使用更高一級的銅錢作仲介，然而唐王朝的官營鑄幣不能滿足這種要求，於是造成了流通中銅錢短缺的日益加劇，又進而引發了嚴重的銅錢的私鑄和濫鑄，造成了物價波動、貨幣流通不穩定以及經濟發展的混亂。

鍾左敦