上證指數早段維持偏軟，現跌7點，深成指升18點。
上證指數現報3237點，跌7點或0.22%，最低見3232點，跌12點或0.39%，成交1037.4億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10385點，升18點或0.18%，高見10406點，升39點或0.38%，成交1055.96億元。
滬深300指數報3738點，跌9點或0.25%；創業板指數報1692點，升3點或0.21%。
各板塊個別發展，石油、水泥、煤炭、房地產股靠穩；鋼鐵股跌近1%；金融、電力、有色金屬、化工股偏軟。
今日 10:56 中國財經
上證指數早段維持偏軟，現跌7點，深成指升18點。
上證指數現報3237點，跌7點或0.22%，最低見3232點，跌12點或0.39%，成交1037.4億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10385點，升18點或0.18%，高見10406點，升39點或0.38%，成交1055.96億元。
滬深300指數報3738點，跌9點或0.25%；創業板指數報1692點，升3點或0.21%。
各板塊個別發展，石油、水泥、煤炭、房地產股靠穩；鋼鐵股跌近1%；金融、電力、有色金屬、化工股偏軟。
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