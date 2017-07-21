中國財經

上證指數早段維持偏軟，現跌7點，深成指升18點。

上證指數現報3237點，跌7點或0.22%，最低見3232點，跌12點或0.39%，成交1037.4億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10385點，升18點或0.18%，高見10406點，升39點或0.38%，成交1055.96億元。

滬深300指數報3738點，跌9點或0.25%；創業板指數報1692點，升3點或0.21%。

各板塊個別發展，石油、水泥、煤炭、房地產股靠穩；鋼鐵股跌近1%；金融、電力、有色金屬、化工股偏軟。