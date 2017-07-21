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路透引述消息人士透露，美國外資審議委員會(CFIUS)自今年年初以來，已經至少向9宗外資收購美國企業的計劃提出反對。

近年，中國在海外併購方面趨活躍。今年迄今，中資企業宣布87宗對美國企業收購案，高於去年同期的77宗，創歷史新高。

報道指，在總統特朗普的管治下，負責審查外資收購會否為美國國家安全帶來風險的CFIUS，變得愈來愈謹慎。外界推測，關注美國資產的中資企業和投資者可能面臨更多路障。同時，隨着中資企業在海外頻繁出手收購，中國政府也在限制國內資本流出。

消息稱，年初以來CFIUS已向至少9宗交易涉及的公司發信，稱根據旨在解決潛在國家安全風險問題的擬議措施，他們的交易將被阻止，其中大多交易涉及科技領域。

代表企業處理CFIUS相關事務的律師透露，網絡安全威脅上升及科技發展加速，加大了當局確定交易是否造成威脅的難度。但CFIUS的初步阻止並不一定意味交易立刻被扼殺。

消息人士稱，部分相關公司今年選擇提交新的紓緩措施，為交易案保留一線生機，其他公司則撤回申請取消交易。

根據相關文件顯示，已披露從CFIUS撤回申請並取消交易的公司，包括美國電子產品廠商Inseego，該公司原計劃把MiFi移動熱點業務賣給中國智能手機廠商TCL實業控股。

另外，很多企業在監管文件中均表示，已經將重要交易提交給CFIUS審批。其中包括中國螞蟻金服以12億美元收購美國滙款公司速匯金(MoneyGram)，以及有中資背景的併購基金Canyon Bridge以13億美元收購美國晶片公司萊迪思半導體(Lattice Semiconductor)。

此外，中國泛海控股以27億美元收購美國金融保險集團Genworth，以及中國半導體投資基金Unic Capital Management以5.8億美元收購美國半導體測試商Xcerra的交易，亦已經向CFIUS提出審批申請。

據悉，螞蟻金服已是第二次將交易計劃提交予CFIUS審查，Canyon Bridge和中國泛海亦已經兩次重新提交申請，Unic則是首次向CFIUS申請審批。