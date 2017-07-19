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今日 18:05 中國財經

國務院推新一代人工智能發展規劃

國務院印發《新一代人工智能發展規劃》，分三步達到戰略目標，到2020年人工智能總體技術和應用與世界先進水平同步，到2025年人工智能基礎理論實現重大突破，到2030年人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平。

《規劃》提出，到2020年人工智能核心產業規模超過1500億元(人民幣‧下同)，帶動相關產業規模超過1萬億元。建立新一代人工智能關鍵共性技術體系，包括混合增強智能新架構與新技術、自主無人系統的智能技術、虛擬現實智能建模技術等。

《規劃》又指，要大力發展人工智能新興產業，包括智能軟硬件、智能機器人、物聯網基礎器件等。加強與國家科技重大專項的銜接，在核心電子器件、高端通用晶片、基礎軟件、集成電路裝備等國家科技重大專項中支持人工智能軟硬件發展。

另外，加快腦科學與類腦計算、量子訊息與量子計算、智能製造與機器人、大數據等研究；加快推進智能製造、智能農業、智能物流、智能家居等產業智能化升級。

重點任務方面，將構建開放協同的人工智能科技創新體系；培育高端高效的智能經濟；建設安全便捷的智能社會；加強人工智能領域軍民融合；構建泛在安全高效的智能化基礎設施體系；前瞻布局新一代人工智能重大科技項目。

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