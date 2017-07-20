中國財經

上證指數低開3點後靠穩。

上證指數開市報3227點，跌3點或0.11%；現報3232點，升1點或0.06%。

深成指開市報10288點，跌6點或0.06%；現報10318點，升22點或0.22%。

滬深300指數開市報3725點，跌4點或0.12%；現報3733點，升3點或0.1%。

創業板指數開市報1684點，跌不足1點或0.03%；現報1689點，升4點或0.25%。

各板塊個別發展，水泥股升1%；石油、房地產、化工股靠穩；煤炭、有色金屬、鋼鐵、金融、電力股則偏軟。