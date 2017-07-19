中國財經

A股午後升幅擴大，上證指數升1.1%，深成指升1.56%。

上證指數現報3222點，升35點或1.1%，成交2064.33億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10261點，升157點或1.56%，成交1957.52億元。

滬深300指數報3712點，升45點或1.24%；創業板指數報1683點，升15點或0.96%。

各板塊幾乎全線上揚，有色金屬、水泥股升逾4%；煤炭股升逾3%；鋼鐵股升逾2%；金融、化工、石油股升逾1%；電力、房地產股靠穩；紡織機械、家具股則偏軟。