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今日 13:12 國際財經 中國財經

現代汽車重慶新廠8月投產

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南韓現代汽車稱，其在中國的第五家工廠將於8月開始生產。

現代汽車表示，這家位於重慶的新工廠將生產小型房車和運動型多用途車(SUV)。

上半年，現代汽車在中國的銷量遭遇重挫，現代和起亞汽車銷量按年銳減46.7%。韓聯社報道指，現代起亞汽車將這種情況界定為「危機」，上月啟動150多個「加強中國市場競爭力工作組」。這些工作組由研發、商品、市場推廣等部門的員工組成，以開拓中國市場為目標。

報道指，有傳聞稱，這些小組由現代汽車副會長鄭義宣親自管理；但現代方面表示，小組由各分公司社長級人員管理。

 

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