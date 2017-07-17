中國財經

路透引述消息人士稱，隨着中國政府推進國有企業整合，中國考慮將最大的金屬礦產企業之一中國五礦集團與中國黃金集團合併。

消息稱，上述兩家國有企業已進行數個月的磋商，不過可能還需要一段時間才能達成協議。

中國五礦在中港擁有8家上市公司，包括中國中冶和五礦資源(01208)，兩者的市值分別約1170億元及234億元。

中國黃金下屬兩家上市公司的市值合計約452億元。

中國五礦回應稱，對上述消息不知情，公司所有官方訊息會及時發布在公司網站。中國黃金及國資委則未予置評。