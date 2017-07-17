訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:14 中國財經

內地傳研中國五礦中國黃金合併

路透引述消息人士稱，隨着中國政府推進國有企業整合，中國考慮將最大的金屬礦產企業之一中國五礦集團與中國黃金集團合併。

消息稱，上述兩家國有企業已進行數個月的磋商，不過可能還需要一段時間才能達成協議。

中國五礦在中港擁有8家上市公司，包括中國中冶和五礦資源(01208)，兩者的市值分別約1170億元及234億元。

中國黃金下屬兩家上市公司的市值合計約452億元。

中國五礦回應稱，對上述消息不知情，公司所有官方訊息會及時發布在公司網站。中國黃金及國資委則未予置評。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。