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人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平表示，金融去槓桿政策調控目的是支持實體經濟，在過程中，會出現一定的市場波動，但總體對實體經濟的支持力度並沒有出現逆轉。

人行旗下媒體《金融時報》引述黃益平指出，下一步監管部門將全方位關注防範系統性風險。監管政策雖然出現一些調整，但總體方向和目標一致，重點放在穩增長和維護金融市場穩定、防範系統性金融風險。他認為，去槓桿取得的效果很明顯，金融對實體經濟支持力度依然很大。在監管政策調整過程中，一些市場上的流動性可能出現偏緊、市場利率上行，但銀行貸款和社會融資總量增長速度是創新高。

黃益平指出，從總量上來看，M2(廣義貨幣供應量)增速開始放緩，市場擔心其對經濟支持力度有所減弱屬可以理解。但無論是從社會融資總量來看，還是從經濟活動來看，並沒有出現明顯的拐點。

對於未來貨幣政策，黃益平強調，近日全國金融工作會議提出堅定執行穩健的貨幣政策，所以流動性即使出現偏緊或偏鬆，都不會發生很大程度的波動。人行會綜合運用多種貨幣政策工具，維護流動性基本穩定。

針對人民幣滙率穩定問題，他指出，下一步還要加強預期管理，不斷完善人民幣滙率形成機制，進一步增強靈活性，適當擴大自由浮動區間，減少對外滙市場干預。