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今日 21:34 中國財經

中銀監:引導民間資本有序進入銀行業

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中銀監主席郭樹清今日主持黨委擴大會議，傳達學習全國金融工作會議精神。

會議指出，進一步深化銀行業改革，銀行業金融機構要完善公司法人治理結構，優化股權結構，健全激勵約束機制；持續推進對內對外開放，加快推進國有大銀行戰略轉型，引導民間資本有序進入銀行業。

此外，會議又稱，將主動防範化解系統性金融風險放在更加重要的位置；着力防範流動性風險、信用風險、影子銀行業務風險等重點領域風險。

同時，有計劃、分步驟，深入整治亂搞同業、亂加槓桿、亂做表外業務等市場亂象。

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