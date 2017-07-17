中國財經

內地股市下挫，上證指數收跌1.4%，失守3200點，創逾7個月最大單日跌幅；創業板更下挫5%，近500隻股份跌停。兩市成交較上日飆近五成至5696億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開2點後，跌幅擴大，一度急挫至全日最低位的3139點，跌82點或2.57%，其後跌幅收窄，惟午後跌勢再度加劇，收市報3176點，跌45點或1.43%，成交2746.53億元。

深成指亦下挫，收市報10055點，跌371點或3.57%，最低見10006點，跌421點或4.04%，成交2949.85億元。

滬深300指數報3663點，跌39點或1.07%；創業板指數以全日低位收市，收報1656點，跌89點或5.11%。

分析師表示，在多隻創業板股票業績不及預期，和擴容壓力加大的雙重壓力下，今日大市開市後大跌，中小型股集體崩跌。隨後公布經濟數據偏暖，加上金融權重股奮力護盤，令滬指跌幅有所收窄，但市場沽壓沉重，料後市仍將繼續反覆調整。

各板塊全線下挫，陶瓷股挫近9%；船舶製造、紡織機械股挫逾7%；石油、水泥股挫逾6%；化工、鋼鐵股挫4%；電力、房地產、有色金屬股跌逾3%；煤炭股跌近2%；金融股亦偏軟。

中國經濟繼續保持強勁動力，第二季GDP持穩在6.9%的高位，主要受惠於投資、消費和出口三駕馬車帶動。分析人士表示，房地產投資放緩，金融「去槓桿」效應逐步顯現，在一定程度上拖累下半年經濟，但相信調整幅度有限，全年GDP增速可能呈現「前高後穩」。