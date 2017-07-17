中國財經

中國經濟繼續保持強勁動力，第二季GDP持穩在6.9%的高位，主要受惠於投資、消費和出口三駕馬車帶動。分析人士表示，房地產投資放緩，金融「去槓桿」效應逐步顯現，在一定程度上拖累下半年經濟，但相信調整幅度有限，全年GDP增速可能呈現「前高後穩」。

國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.9%，高於市場預期增長6.8%，與首季持平；按季則增長1.7%。

中國工業、固定投資及零售消費均勝預期。今年上半年，工業增加值按年增長6.9%；固定資產投資按年增長8.6%；社會消費品零售總額按年增長10.4%。單計6月份，工業增加值增長7.6%；社會消費品零售增長11%。

招商證券指出，中國第二季GDP再超市場預期，主要受兩方面因素的影響，一是消費需求和出口需求增速表現較好，外貿需求持續回升，拉動經濟增長超預期；二是投資需求萎縮速度低於預期。儘管第二季金融監管力度較大，但投資形勢仍較穩定。

民生銀行研究院認為，整體看，第二季經濟增長明顯好於預期，表現出中國經濟的強勁韌性。中國上半年金融業加強監管，同業積極去槓桿、房地產調控政策不斷升級，市場普遍預期的房地產對經濟的拖累效應並不明顯，加上潛在增長率長期下行，以及在本輪庫存周期逐步接近尾聲的情況與背景下完成，可見6.9%的按年增速相當不易。

該行表示，下半年，預計在貨幣政策保持穩健中性，金融監管力度加強，以及房地產調控政策滯後效應的影響下，GDP增速將小幅回落，但在上半年超預期增長背景下，預計全年GDP增速約6.8%，呈現為「前高後不低」態勢。

交通銀行指出，消費和出口比較強勁，消費增速明顯加快，內外需求總體比較穩健，帶動上半年經濟增長。該行預期，下半年經濟增長動能維持平穩，大幅上升的可能性較小，「去槓桿」不支持經濟明顯反彈，但大幅回調可能性也小，美歐復甦態勢明顯，外需平穩，國內看消費投資總體仍穩。

中國國家信息中心則表示，考慮到上半年拉動經濟的積極因素中，都存在回落的可能，包括外需的不確定，預計下半年進出口可能回落。

同時，剛召開的金融工作會議強調的防範金融風險，仍是下半年的政策主題，對地方政府債務的核查更嚴格，或令一些地方通過不規範舉債籌措的基礎建設資金來源受影響，加上房地產投資回落，會影響到下半年的固定資產投資，下半年經濟或較上半年有所回落，全年呈「前高後穩」的態勢。