中國財經

對於內地CPI漲幅較低，以及PPI由高位回落，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長邢志宏表示，物價是供求關係的綜合反映，實際上今年供求格局積極變化，供求關係明顯改善，因此在價格統計指標上也是有所反映的。

他提到，從居民消費價格指數來看，今年居民消費價格指數總體偏低，主要還是受到食品價格下降的影響，特別是豬肉、鮮菜、雞蛋價格，這三項就把CPI拉低0.7個百分點。

至於食品消費在居民當中是比較穩定，彈性也比較小，所以食品價格的下降主要還是供應增加的結果。今年總體上，豬肉、鮮菜和雞蛋等食品供應情況較好，導致這次食品價格的回落。

另外，PPI的漲幅最近幾個月在逐步回落，主要是受到原材料價格變動的影響。不過，裝備製造業、消費品製造業等行業的價格變動趨勢相反，按年漲幅繼續擴大，反映中國目前整個工業領域的景氣，從上游向中下游擴散，這對工業領域的發展而言是一個非常積極的變化。

邢志宏表示，實現今年全年CPI的預期目標是沒有問題。從整體價格變動情況來看，工業品總體上還是供過於求的態勢，食品領域在政府的調控下，一直保持着比較穩定的價格漲幅，服務價格總體上呈現平穩走勢，所以整體CPI會繼續保持溫和上漲的態勢。

中國設定今年CPI增速目標3%左右。