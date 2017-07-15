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今日 10:49 中國財經

國統局:經濟穩中向好發展態勢更趨明顯

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長邢志宏表示，今年上半年，中國經濟延續去年以來穩中有進、穩中向好的發展態勢，經濟領域出現更多的積極變化，可以說支撐經濟保持中高速增長，和邁向中高端水平的有利因素進一步增多，穩中向好的發展態勢更加明顯。

他形容，上半年「穩」的格局更加鞏固，主要體現在經濟繼續運行在合理區間。一是經濟增速平穩，經濟增速連續八個季度保持在6.7%至6.9%的區間；二是就業形勢持續向好；三是物價形勢總體穩定；四是國際收支繼續改善，貨物貿易繼續保持順差。

他又指，「好」的態勢更加明顯，主要體現在三方面，一是結構在改革中優化，供給側結構性改革的深入推進，使產需結構進一步優化；二是動能在轉換中增強，放管服(即簡政放權、加強監管、優化服務)改革的深入推進，使創業創新環境持續優化；三是質量在轉型中提升，在經濟保持中高速增長的同時，質量和效益進一步提高。

邢志宏稱，今年上半年中國經濟穩中向好的發展態勢更趨明顯，為完成全年主要經濟預期目標，打下堅實的基礎。下一階段，將堅定不移地推進供給側結構性改革，強化創新驅動，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的各項工作，力促經濟持續平穩健康發展。

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