中國財經

中國第二季經濟增長勝預期。國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.9%，與首季持平，高於市場預期增長6.8%。

今年上半年，國內生產總值38.15萬億元(人民幣‧下同)，按年增6.9%。中央設定今年GDP目標增長6.5%左右。

分產業看，第一產業增加值2.2萬億元，按年增長3.5%；第二產業增加值15.3萬億元，增長6.4%；第三產業增加值20.65萬億元，增長7.7%。按季比，第二季國內生產總值增長1.7%。

今年上半年，全國規模以上工業增加值按年實際增長6.9%，優於市場預期增長6.7%，增速比首季加快0.1個百分點，按年則加快0.9個百分點。6月份，規模以上工業增加值按年增長7.6%，優於市場預期增長6.5%，增速比上月加快1.1個百分點。

上半年，全國固定資產投資28.06萬億元，按年增長8.6%，優於市場預期增8.5%，增速比首季回落0.6個百分點。上半年，房地產開發投資5.06萬億元，按年增長8.5%；其中，住宅投資增長10.2%。全國商品房銷售額5.92萬億元，按年增長21.5%，其中住宅銷售額增長17.9%。

零售銷售表現勝預期。上半年社會消費品零售總額17.24萬億元，按年增長10.4%，略高於市場預期增10.3%，增速比首季加快0.4個百分點，比上年同期加快0.1個百分點。6月社會消費品零售總額按年增長11%，高於市場預期增10.6%，比上月加快0.3個百分點。

國家統計局表示，總的來看，上半年國民經濟延續了穩中有進、穩中向好的發展態勢，為完成全年預期目標並取得更好結果，奠定了扎實基礎。但也要看到，國際上不穩定不確定因素依然較多，國內長期積累的結構性矛盾依然突出。

下階段，要堅持穩中求進工作總基調，以推進供給側結構性改革為主線，以提高發展質量和效益為中心，適度擴大總需求，合理引導社會預期，深化創新驅動發展，加快新舊動能轉換，促進經濟轉型升級，不斷鞏固穩中向好基礎，力爭更好實現全年經濟發展預期目標。