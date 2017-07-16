中國財經

5年一次的全國金融工作會議本周六閉幕。國家主席習近平在會議上表示，設立國務院金融穩定發展委員會，強化人民銀行宏觀審慎管理和系統性風險防範職責，落實金融監管部門監管職責，並強化監管問責。

分析人士表示，此次在國務院層面設立金融穩定發展委員會不僅提升監管層級，還明確監管職責及監管問責權利，有利提升監管效率。

交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健稱，本屆政府高度重視金融安全，一直把防控金融風險作為核心工作。此次會議進一步強調和明確防控金融風險的重要性和長期性，把強化監管作為提高防範化解金融風險能力的重要手段。

鄂永健指出，會議提出將設立國務院金融穩定發展委員會，而從強化人行宏觀審慎管理和系統性風險防範職責來看，央行將在金融穩定委員會中佔有較重要的位置。在此情況下，預計資管業務統一監管、金融控股公司監管規範、金融業統一訊息統計等涉及統一監管方面的政策舉措將加快推進實施。

中國社會科學院金融研究所銀行研究室主任曾剛對路透表示，此前「一行三會」之間建立的金融協調委員會只是一個定期溝通的平台，本身並沒有管理的功能，更沒有問責的機制。此次在國務院層面設立金融穩定發展委員會，不僅顯然層級很高、明確監管職責，還擁有監管問責的權利，這將大幅提升監管的效率。

曾剛預計該委員會正式落地後，首先是將從統籌的角度考慮整體金融監管體系的規劃、不同部門監管規則的制定，再針對現有的分業監管框架下混業經營發展的趨勢，以及相關空白監管地帶，尤其是重點業務領域，進行功能監管和行為監管規則的制定。

申萬宏源表示，假如說此前兩次會議的主基調是改革創新，這次會議的主基調明顯轉向監管。與前幾次全國金融工作會議相比，對於創新的提法明顯弱化，取而代之的是強化監管、防範風險，金融發展從數量轉向質量。