中國財經

全國金融工作會議14日至15日(周五至六)在北京召開，國家主席習近平在會上宣布設立國務院金融穩定發展委員會，強化人民銀行宏觀審慎管理及系統性風險防範職責；落實金融監管部門監管職責，並強化監管問責。

習近平認為金融是國家重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要組成部分，金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。

習近平發言時強調4項重要原則：金融要回歸本源，服務實體經濟；完善市場，堅持質量優先，提高資源配置效率、保障風險；強化監管，提高防範化解金融風險能力；市場導向，發揮市場在金融資源配置中的決定性作用。堅持社會主義市場經濟改革方向，處理好政府和市場關係，完善市場約束機制，提高金融資源配置效率。加強和改善政府宏觀調控，健全市場規則，強化紀律性。

另外，除要主動防範化解系統性金融風險，還要推動經濟去槓桿，堅定執行穩健的貨幣政策，處理好穩增長、調結構、控總量的關係；要把國有企業降槓桿作為重中之重，抓好處置殭屍企業工作。

要把更多金融資源配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節；深化人民幣滙率形成機制改革，穩步推進人民幣國際化，穩步實現資本項目可兌換；積極穩妥推動金融業對外開放，推進「一帶一路」建設金融創新。

習近平表示，十八大以來中國金融改革發展取得新的重大成就，金融業保持快速發展，產品日益豐富，服務普惠性增強，改革有序推進，體系不斷完善。另外，人民幣國際化和金融雙向開放取得新進展，金融監管得到改進，守住不發生系統性金融風險底線的能力增強。

全國金融工作會議一般5年召開一次，上次召開為2012年。