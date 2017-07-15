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今日 11:15 中國財經

新疆絲路核心區優先推進項目 總投資1.88萬億人幣

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位於絲綢之路經濟帶核心區的新疆，日前簽訂了一批總額逾千億元(人民幣‧下同)的合作協議和貸款合同，以推動各方務實合作，加快推進「絲綢之路經濟帶核心區」建設。

主辦方發布了288個絲綢之路經濟帶核心區建設優先推進項目，總投資1.88萬億元，優先推進項目涵蓋交通樞紐、商貿物流、文化科教、醫療服務、金融、能源、信息等領域。

其中，開工類項目230個，總投資1.42萬億元；儲備類項目16個，總投資2119億元；謀劃類項目42個，總投資2455億元。

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