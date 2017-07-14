訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:50 中國財經

上交所關注基金公司降樂視網估值

放大圖片

上交所公布，對於有基金公司調低樂視網的估值，該所第一時間關注相關情況，並及時排查跨市場ETF持股的情況，作出應對。

景順長城基金公司旗下中證TMT150 ETF，樂視網佔比約2%，從二級市場交易情況看，市場具有自發調節機制，目前相關ETF已折價2%至3%。景順長城基金亦自本月11日起暫停相關ETF的申購贖回，主要考慮是避免贖回行為對基金持有人利益造成影響。

上交所已建立針對ETF成分股停牌、清單傳輸等多種應急機制，有效應對市場變化，確保ETF市場平穩運行。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。