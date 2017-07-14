中國財經

上交所公布，對於有基金公司調低樂視網的估值，該所第一時間關注相關情況，並及時排查跨市場ETF持股的情況，作出應對。

景順長城基金公司旗下中證TMT150 ETF，樂視網佔比約2%，從二級市場交易情況看，市場具有自發調節機制，目前相關ETF已折價2%至3%。景順長城基金亦自本月11日起暫停相關ETF的申購贖回，主要考慮是避免贖回行為對基金持有人利益造成影響。

上交所已建立針對ETF成分股停牌、清單傳輸等多種應急機制，有效應對市場變化，確保ETF市場平穩運行。